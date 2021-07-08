Комиссар ЕС встретился с Самиром Нуриевым и Хикметом Гаджиевым

Находящийся с визитом в Азербайджане комиссар Европейского Союза (ЕС) по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели встретился с главой Администрации Президента Азербайджанской Республики Самиром Нуриевым и помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым.

Как передает Day.Az, об этом комиссар ЕС написал в Twitter.

"На встрече мы особо подчеркнули наличие связей и обменялись важными мнениями по реализации экономического и инвестиционного плана. Мы также говорили о реагировании на проблемы, вызванные COVID-19", - отметил комиссар ЕС.