Депутат Севиль Микаилова провела очередную встречу с избирателями в Хачмазе

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана от 56-го Хачмазского сельского избирательного округа Севиль Микаилова провела очередную встречу с избирателями в Хачмазе, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутат Севиль Микаилова, которая на постоянной основе проводит встречи с избирателями, на этот раз посетила села Ашагыоба, Сеидликендери, Набран, Тел, а также поселок Истису.

В селе Ашагыоба Севиль Микаилова встретилась с семьей шехида Дадашова Заура Зумруд оглу, а также посетила мемориальный источник памяти шехидов.

Чаще всего на встречах депутата с жителями поднимался вопрос о проблеме с поливной водой, которая наблюдается в жаркие летние месяцы. Кроме того, жители обратились с проблемами, связанными с дорогами, газо- и электроснабжением, а также с другими личными просьбами бытового характера.

Большинство обращений было решено на месте и предприняты шаги для всестороннего рассмотрения и решения в соответствии с требованиями законодательства в кратчайшие сроки других вопросов, требующих времени.

Избиратели выразили надежду на то, что по инициативе депутата поднятые вопросы найдут за короткий срок свое решение.