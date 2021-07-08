Израильские компании готовы сотрудничать с Азербайджаном на освобожденных территориях

Множество израильских компаний, работающих в различных областях, выразили желание сотрудничать с Азербайджаном на освобожденных территориях, сказал Trend посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, передает Day.Az.

По его словам, Израиль может помочь в процессе разминирования на освобожденных землях Азербайджана, а также готов сотрудничать в сферах сельского хозяйства, управления водными ресурсами.

"Основные направления, где мы можем сотрудничать, - это разминирование, реконструкция, сельское хозяйство, водоснабжение. Однако мы видим возможности для взаимодействия и обмена ноу-хау и в других областях, например, в здравоохранении", - сказал Дик.

Посол также рассказал о фермерском проекте в Зангиланском районе: "Этим проектом руководит азербайджанская компания, и она с нашей помощью привлекла итальянскую и израильскую компании. Идея заключается в том, что азербайджанская компания строит жилье и всю инфраструктуру в этом районе, а израильская - молочную ферму для разведения буйволов, где мы будем производить молоко наилучшего качества. Продукция будет передаваться итальянской компании - она откроет завод по переработке, чтобы использовать это молоко для производства сыра, который будет продаваться на местном и зарубежном рынках".

Он добавил, что проект должен быть завершен и запущен ориентировочно в конце этого года или, возможно, в начале следующего.

Посол подчеркнул, что сначала нужно очистить эти районы от мин, чтобы построить инфраструктуру, обеспечить людей жильем, создать для них рабочие места, обеспечить их пресной водой.

По его мнению, Азербайджан и Израиль обладают потенциалом для сотрудничества в сферах сельского хозяйства и водоснабжения. "Израиль может сотрудничать с Азербайджаном, чтобы содействовать развитию сельского хозяйства с использованием своих технологий в области капельного орошения, тепличных хозяйств и использования удобрений", - сказал он.

Дипломат отметил, что то же самое касается и водоснабжения: "Мы используем в сельском хозяйстве так называемое интеллектуальное орошение, когда каждое зерно и каждое растение получают ровно столько воды, сколько им нужно, не меньше и не больше, что позволяет не тратить воду впустую".

По его словам, в ближайшем будущем планируется организовать официальный визит делегации из Азербайджана в Израиль с целью ознакомления с различными существующими возможностями сотрудничества в сфере водных ресурсов и сельского хозяйства.

Дипломат отметил, что в дополнение к водоснабжению и сельскому хозяйству Израиль может содействовать в любой отрасли, которую Азербайджан желает развивать.

"Это может быть, например, сфера здравоохранения. У нас много гуманитарных проектов в этой области. Несколько месяцев назад мы привлекли врачей-офтальмологов, внесли свой вклад в связи с медицинским оборудованием, взаимодействовали с Министерством здравоохранения и Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) во время последней войны и после ее завершения", - сказал он.

Дик отметил, что одним из направлений для развития сотрудничества может стать туризм.

"В 2016 году в Азербайджан прибыло около 10 тысяч израильских туристов, а в 2019 году, всего через три года, их было уже 50 тысяч. К сожалению, в прошлом и даже в этом году из-за COVID-19 эти цифры резко снизились, однако надеюсь, что когда снова откроются границы, мы увидим всплеск туризма, и, может быть, даже до 100 тысяч человек", - подытожил посол Израиля.