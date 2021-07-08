Новые реалии диктовали необходимость нового экономического деления Азербайджана

Указ Президента Ильхама Алиева "О новом делении экономических районов в Азербайджанской Республике" крайне важен с точки зрения реинтеграции освобожденных территорий в экономику страны, повышения эффективности плановой работы по экономическим регионам, обеспечения гибкости в управлении экономикой.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Ильтизам Юсифов, передает Day.Az.

По его словам, до настоящего времени в Азербайджане было 10 экономических районов. Такое зонирование было принято в первые годы нашей независимости и не соответствовало сегодняшним реалиям.

"Например, в Аранский экономический район входило 20 городов и административных территорий. Это приводило к определенным проблемам. В нынешнем документе деление осуществлено крайне рационально. Так, в стране формируются 14 экономических районов, что создаст основу для формирования диверсифицированной статистической базы данных по регионам, эффективной организации проверки тенденции их экономического, социального, политического и демографического развития", - сказал Юсифов.

Депутат также отметил, что документ, в частности, является важным политическим и стратегическим решением в контексте будущей политики правительства по Карабаху.

"В Карабахский экономический район вошли Ханкенди, Агджебединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы. В то же время в указе говорится, что Зангиланский, Губадлинский, Джебраильский, Лачинский и Кельбаджарский районы, расположенные в восточной части Зангезурского плоскогорья, окруженного Зангезурской горной грядой и занимающего обширную территорию от Лачина и Кельбаджара до Нахчывана, на границе с Арменией, исторически находились в одном и том же географическом пространстве, а также на протяжении многих лет входили в состав созданного в 1861 году Зангезурского уезда, были связаны традиционными социально-экономическими, историко-культурными узами, что диктует необходимость объединения их в один экономический район", - сказал Юсифов.