Известный российский блогер Илья Варламов написал в своем Телеграм-канале о впечатлениях, вынесенных из поездки в Гюмри (Армения). Судя по накалу эмоций и количеству непечатных выражений, армянские реалии стали для него большой неожиданностью.

В Инстаграм блогер выставил более сдержанный текст, который мы можем предложить вниманию наших читателей. Но чтобы почувствовать, насколько ошарашен и возмущен был гость из России, советуем заглянуть на его страницу в Телеграмм. Вот где буря эмоций, выплеснутых человеком, который, по-видимому, не знал, что такое Армения и в каком веке она живет.

Сам город произвел на Варламова неплохое впечатление, но аэропорт...

"Начинается все на входе. Толпа встречающих стоит вокруг двери, в самом дверном проеме дежурит мент, который отсекает пассажиров от провожающих. По какой причине в аэропорт нельзя провожающим - непонятно. Можно подумать, что из-за коронавируса, но мы в Армении, а в Армении все на ковид положили большой армянский лаваш.⠀

Идем на регистрацию. Тут очередь как и везде, но каждую минуту в обход очереди подходит какой-то пухлый армянин с выражением хозяина жизни и следует к стойке. Со временем образуется очередь для тех, кто без очереди. Сделайте VIP-вход, поставьте на входе золотых орлов или львов - и пусть все эти родственники и друзья директора аэропорта идут туда!

Получили посадочный, идем на паспортный контроль. Стараемся не замечать какое-то мелкое хамство. Тут если кто-то фуражку и погоны надел, он сразу начинает чувствовать себя так, словно он рок-звезда, и все вокруг его должны любить и боготворить. Но это мелочи по сравнению с залом вылета!

Такой жести я не видел уже давно! Даже в самых отсталых странах Африки нет такой помойки, как в аэропорту Гюмри. Все урны переполнены. В туалете не просто (...) - там неописуемая атмосфера, которую я помню только по общественным сортирам времен позднего совка, которые не убирали годами. Но самая жесть, что там курят!!! Курят без перерыва. В маленьком туалете без вентиляции. Со временем дым окутывает весь зал ожидания. Там маленькие дети, младенцы - все дышат табачным дымом в ожидании посадки.

Просто ужас. Посмотрите, на количество окурков в мусорке! Всем вообще плевать на любые правила и нормы приличия. Народ курит, харкает и (...) мимо унитаза.⠀

Когда объявили посадку, я уже думал, мои страдания закончены. Но не тут-то было! Один из сотрудников аэропорта решил ускорить посадку и начал буквально заталкивать людей на трап! Мол, нечего тут прохлаждаться, запихивайтесь в самолет, мне домой пора!⠀

Ответственно заявляю: такого я не видел нигде в мире. Директора аэропорта Гюмри надо отправить в горы пасти баранов, иначе о туристах в вашем прекрасном городе придется забыть", - написал Илья Варламов.

Кстати, в начале июня армянские СМИ писали о том, что аэропорт "Ширак" в Гюмри с июля по сентябрь будет закрыт на реконструкцию, а в дальнейшем станет служить военным целям - принимать только военные самолеты.

Видимо, передумали...

Зульфугар Ибрагимов