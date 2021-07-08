ЕС готов внести вклад в экономическое развитие стран "Восточного партнерства" после COVID-19.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели на пресс-конференции по итогам его визита в Баку.

Он отметил, что это его первый визит в Азербайджан, и он позволил дать новый импульс отношениям ЕС и Азербайджана.

По его словам, в ходе визита был обсужден новый план ЕС для стран Восточного партнерства.

"Мы хотели бы внести вклад в экономическое развитие региона после пандемии COVID-19 в рамках экономического и инвестиционного плана. Этот план был разработан совместными усилиями стран региона", - сказал Вархели.

Еврокомиссар подчеркнул, что пандемия коронавируса привела к серьезным проблемам в регионе, но ЕС надеется помочь их решению с благодаря реализации нового плана развития.