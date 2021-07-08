ЕС готов внести вклад в экономическое развитие стран «Восточного партнерства» после COVID-19 – Еврокомиссар
ЕС готов внести вклад в экономическое развитие стран "Восточного партнерства" после COVID-19.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели на пресс-конференции по итогам его визита в Баку.
Он отметил, что это его первый визит в Азербайджан, и он позволил дать новый импульс отношениям ЕС и Азербайджана.
По его словам, в ходе визита был обсужден новый план ЕС для стран Восточного партнерства.
"Мы хотели бы внести вклад в экономическое развитие региона после пандемии COVID-19 в рамках экономического и инвестиционного плана. Этот план был разработан совместными усилиями стран региона", - сказал Вархели.
Еврокомиссар подчеркнул, что пандемия коронавируса привела к серьезным проблемам в регионе, но ЕС надеется помочь их решению с благодаря реализации нового плана развития.
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