Один из подорвавшихся на мине в Физули скончался на месте, сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана.

Было отмечено, что Нуру Нуриев скончался от полученных в результате взрыва ранений.

"Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск, рискуя своими жизнями, на месте установили, что Нуру Нуриев уже скончался. Его тело было вынесено с территории. Другой пострадавший Эльнур Гашимов потерял обе ноги. Сотрудники полиции эвакуировали его в больницу", - сказали в пресс-службе.

Отметим, что сегодня, в 14:00, жители Физулинского района Нуру Нуриев и Эльнур Гашимов, незаконно проникнув на освобожденные от оккупации территорию района, подорвались на противопехотной мине.