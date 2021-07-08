https://news.day.az/politics/1359919.html Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные военные учения - ФОТО
Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные военные учения - ФОТО
Состоялось первое заседание по планированию организации 4-8 октября 2021 года военных учений Eternity-2021, в которых примут участие Азербайджан, Турция и Грузия.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.
Заседание было проведено в Центральном командовании Управления учениями сухопутных войск в формате видеоконференции.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре