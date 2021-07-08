Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные военные учения

Состоялось первое заседание по планированию организации 4-8 октября 2021 года военных учений Eternity-2021, в которых примут участие Азербайджан, Турция и Грузия.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.

Заседание было проведено в Центральном командовании Управления учениями сухопутных войск в формате видеоконференции.