Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга, сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.

На заседании, проведенном 8 июля под руководством председателя Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга Али Асадова, был заслушан отчет главного исполнительного директора холдинга Руслана Алиханова по итогам работы, проделанной в первом полугодии текущего года, были обсуждены результаты диагностики переданных в управление холдинга ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", "Азербайджанское Каспийского морское пароходство" и AzerGold, а также другие текущие вопросы.