Генеральные прокуроры стран-участниц СНГ провели совещание

Сегодня в рамках конференции руководителей органов прокуратуры в Санкт-Петербурге (Россия) состоялось совещание генеральных прокуроров стран-участниц СНГ.

Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре Азербайджана, на мероприятии, в котором принимал участие Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, обсуждались вопросы борьбы с преступностью в СНГ, включая терроризм, незаконный оборот наркотиков, нелегальную миграцию, защиту прав граждан и другие вопросы.

Выступая на пленарной сессии "Роль прокуроров вне уголовного преследования", Кямран Алиев предоставил участникам мероприятия информацию о масштабных реформах в органах прокуратуры в соответствии с политическим курсом Президента Азербайджана Ильхама Алиева, повышении гибкости и эффективности работы, структурных изменениях в Генеральной прокуратуре с целью формирования профессионалов, отвечающих требованиям современности.

В выступлении участники мероприятия были подробно проинформированы о деятельности органов прокуратуры нашей страны вне уголовного преследования, а также о проделанной работе в области защиты прав человека в административном и гражданском судопроизводстве.

В рамках мероприятия Генеральный прокурор Кямран Алиев провел двустороннюю встречу со своим российским коллегой Игорем Красновым. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, состоялся обмен мнениями о будущих направлениях сотрудничества, в том числе о механизмах реализации ряда документов, подписанных между прокуратурами двух стран.

В рамках визита Кямран Алиев провел встречи с коллегами из ряда стран, включая Турцию, Хорватию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Хорватию, а также встретился с президентом Международной ассоциации прокуроров, главой директората Совета Европы по правам человека и верховенству закона и руководящими лицами других влиятельных международных организаций. На встречах обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.