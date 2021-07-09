Плевок против ветра: как "Би-би-си" тиражирует армянскую ложь

"Высокие стандарты Би-би-си". Как часто мы слышали, слышим и еще будем слышать это клише. Которое в реальности не имеет под собой никакого основания. Это всего-лишь хорошо распиаренный миф. Хотите доказательства? Легко. В конце мая в Великобритании обнародовали результаты шестимесячного расследования, посвященного обстоятельствам интервью принцессы Дианы передаче "Би-би-си" "Панорама" в 1995 году - его провел лорд Дайсон, бывший Хранитель свитков Великобритании.

Оно показало: "Би-би-си" "не изучили досконально" действия журналиста Мартина Башира, хотя знали, что он трижды солгал, чтобы привлечь Диану к интервью, сообщала Sun. Расследование подтвердило, что Мартин Башир заказал поддельные банковские чеки, из которых следовало, что за Дианой якобы следили по требованию членов королевской семьи Великобритании, а также использовал другие "мошеннические методы". Что же касается действий самой телекомпании "Би-би-си", то ее обвинили в "недостатке высоких стандартов, достоинства и прозрачности, которые являются их торговыми марками".

Одного этого факта достаточно, чтобы понять, сколь абсурдны утверждения о мифических "высоких стандартах журналистики в Би-би-си". Там точно также охочи до дешевой, громкой сенсации, как и во многих "желтых" СМИ. Разница лишь в том, что к Би-би-си приковано больше внимания и потому они не имеют возможности отрицать очевидное, вынужденно признавая свои ляпы. И все это делается с миной высокомерия на лице. Но , образно говоря, наложивший в штаны лорд будет издавать такое же зловоние, как и простолюдин.

Кстати, про "наложивших в штаны". Мы все прекрасно помним, что восемь месяцев назад, 9 ноября 2020 года, Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью британской телекомпании "Би-би-си Ньюс". Глава нашего государства, на блестящем английском языке разнес "аргументы" дамы, которая явно спутала работу журналиста с работой прокурора. Президент Азербайджана привел массу примеров того, как "Би-би-си" использует массу непроверенных новостей и откровенных фейков, формируя негативный образ нашего государства.

Кстати, 5 мая нашумевший фрагмент из интервью, в котором британская журналистка пытается критиковать Азербайджан за мифические проблемы со свободой слова и слышит в ответ жесткие, четкие, аргументированные ответы от главы нашего государства, получил резонансные отклики в американском, европейском и индийском сегменте соцсети Твиттер. За двое суток видео набрало более 3 миллионов просмотров. И получило 32 с половиной тысяч ретвитов. При этом в многочисленных комментариях выражается восторг блестящей манере диалога Президента Ильхама Алиева с журналистом одного из ведущих мировых СМИ, которое так дорожило мифом о своих "высоких стандартах журналистики", в реальности же путая работу журналиста с прокурорской деятельностью.

Ясное дело, что триумф Президента Азербайджана был одним из самых "черных дней" в работе выставленного в истинном и глупом свете "Би-би-си". И естественно, что там решили мстить. Мелко, глупо, примитивно. И вот, русская служба "Би-би-си", превратившись временно в некий рупор армянской пропаганды, тиражирует откровенную ложь, призванную выставить Азербайджан в плохом свете.

"Бьют, издеваются, но у меня все хорошо". Что рассказывают вернувшиеся из азербайджанских тюрем армянские военные", под таким "кричащим" заголовком вышла там статья. То есть, уже одним названием выдается главная цель поставленного задания - очернить Азербайджан. Да, в тексте приводится и позиция пресс-службы МИД Азербайджана, но это всего лишь необходимость, которую в "Би-би-си" не могли обойти, дабы не быть обвиненными в размещении односторонней статьи. При этом, азербайджанская позиция преподнесена, как оправдывающаяся. Это примитивный, но часто используемый трюк, когда то или иное СМИ ставит перед собой цель очернения кого-либо с улыбкой на лице.

С таким же успехом мы можем написать кучу статей о преступлениях Великобритании в Северном Ольстере или Фолклендских островах, дав кусочек комментария английской стороны. Комментировать же сам бред про "избиения армянских военнопленных в Баку" просто не имеет смысла. Потому, что перед нами члены вооруженной группировки, состоящей из граждан Армении,которые незаконно пересекли государственную границу, совершив взрывы, пожары и другие террористические акты.

От того, закавычивает ли все это или нет "Би-би-си", суть дела не меняется. Разве что цели данного СМИ становятся все более очевидными. Там предпочли сделать вид, что не поняли смысла гуманного шага Баку, который вернул армянских диверсантов в обмен на карты минных полей, спасая жизни тысяч своих сограждан. О чем, кстати, в статье русской службы "Би-би-си" с их "высокими стандартами журналистики" ничего осуждающего не написали.

Там попросту предоставили трибуну армянским преступникам, которые, ясное дело, вернувшись на родину, будут рассказывать об "ужасах" пребывания в плену,. Не признаваться же им, право, в правде о том, что относились к ним нормально! Или в том, что никаких избиений просто не могло быть, ибо за ними был тотальный контроль со стороны международных организаций, включая Красный Крест. Все это очевидные вещи. Как очевидно и то, что в "Би-би-си" в очередной раз плюнули против ветра и теперь им придется вытирать то, что приземлилось на лицо этого СМИ, которое так долго работало над мифом о своих "высоких стандартах журналистики".

Акпер Гасанов