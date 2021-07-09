Началось заседание Милли Меджлиса

Началось очередное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Day.Az, повестка заседания включает 13 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. законопроект "О бережном использовании энергоресурсов и эффективности энергии" (третье чтение).

2. законопроект о поправках в Трудовой, Гражданско-процессуальный, Семейный, Гражданский, Налоговый, Уголовно-процессуальный, Административно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных проступках, в законы "О социальном страховании", "О медицинском страховании", "О государственной пошлине", "О Судебно-правовом совете" и "Об административном исполнении" (третье чтение);

3. законопроект "О медиации" (третье чтение);

4. законопроект о внесении изменений в законы "О государственной службе", "О прохождении службы в органах прокуратуры", "О дипломатической службе", "О прохождении службы в органах юстиции", "О прохождении службы в органах по чрезвычайным ситуациям", в "Положение о прохождении службы в таможенных органах", утвержденное законом № 768-IQ от 7 декабря 1999 года, "Положение о службе в государственных налоговых органах", утвержденное законом № 141-IIQ от 12 июня 2001 года, "Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджана", утвержденное законом № 168-IIQ от 29 июня 2001 года и "Положение о прохождении службы в миграционных органах", утвержденное законом № 930-IIIQ от 4 декабря 2009 года (третье чтение);

5. законопроект о внесении изменения в Гражданско-процессуальный кодекс (третье чтение);

6. законопроект о внесении изменения в закон "О государственной пошлине" (третье чтение);

7. законопроект о внесении изменения в Административно-процессуальный кодекс (третье чтение).

8. законопроект об утверждении "Договора о взаимном обмене секретной информацией при осуществлении двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Беларусь".

9. законопроект о внесении изменения в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики.

10. законопроект о внесении изменения в Кодекс о торговом судоходстве Азербайджанской Республики и в Закон Азербайджанской Республики "О морских портах".

11. законопроект о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине".

12. законопроект о внесении изменения в законы Азербайджанской Республики "О земельном рынке", "Об особом международном праве", "О государственных закупках", "Об особых экономических зонах", "Об обеспечении единых стандартов измерений" и "Об аккредитации в сфере оценивания соответствия".

13. о Положении Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.