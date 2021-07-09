В Баку состоялось девятое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии

6-9 июля 2021 года в городе Баку под председательством заместителя министра иностранных дел, специального представителя Президента Азербайджанской Республики по вопросам границ и Каспийского моря Халафа Халафова и руководителя Российской делегации в Совместной российско-азербайджанской демаркационной комиссии Амира Билялитдинова состоялось девятое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии, передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

"На заседании обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации, утверждены документы, необходимые для организации и проведения полевых демаркационных работ. Установка пограничных знаков будет продолжена в соответствии с Планом работ Совместной азербайджано-российской демаркационной Комиссии на 2021 год. При проведении демаркационных работ отмечена слаженная конструктивная работа специалистов обоих государств. Встреча прошла в духе добрососедства и конструктивного диалога. Следующее заседание Совместной комиссии состоится на территории Российской Федерации. Сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам", - говорится в сообщении МИД.