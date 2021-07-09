У аэропортов освобожденных территорий большое будущее

Освобожденные Азербайджаном в результате 44-дневной войны территории стали местом паломничества иностранных дипломатов, журналистов и экспертов. Первоначально в ходе этих визитов фиксировались тотальные разрушения и прочие факты, свидетельствующие о преступлениях армян. Но с каждым месяцев глазам гостей предстает все более и более меняющаяся картина - на уничтожавшиеся в течение тридцати лет земли возвращается жизнь.

Созидание - это одна из особенностей национального характера азербайджанского народа. Это также одна из важнейших составляющих курса руководства страны. Строить, поднимать из руин, решать самые казалось бы трудноразрешимые задачи в Азербайджане умеют. Такие возможности предоставляет как сильная экономика, так и выверенная государственная политика. Масштабы развернувшегося созидательного процесса сегодня можно оценивать по восстановительным и строительным работам, которые идут на освобожденных территориях.

Группа представителей иностранного дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане, в пятницу в очередной раз отправилась в Карабахский регион. В рамках поездки дипломаты ознакомились с ходом строительства Физулинского аэропорта.

В настоящее время на освобожденных территориях реализуется немало проектов, но первый в Карабахе международный аэропорт привлекает особое внимание. И визитеры, знакомившиеся с ходом строительства, не скрывают своего удивления. Так, побывавший на грандиозной стройплощадке известный медиа-эксперт в сфере авиации, путешествий и фотографии Александр Чебан не мог сдержать эмоций. "Новый аэропорт за полгода? Это возможно только в Азербайджане!", - написал эксперт в своем блоге.

Действительно, даже аэропорты местного значения строятся годами, а из физулинского аэропорта уже 5 сентября планируется выполнить первый испытательный рейс. То есть менее чем через год после начала строительства. К началу сентября будет сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса (ВПП), установлено аэронавигационное оборудование, завершено строительство Вышки Управления воздушным движением (УВД), оснащенной автоматизированными системами, что позволит начать полеты в аэропорт в Физули в соответствии со стандартами ICAO и IATA. К этой же дате будет частично завершено строительство аэровокзального комплекса. К концу года же планируется ввести в эксплуатацию пассажирский терминал и завершить работы на прочей инфраструктуре. Трехкилометровая ВПП аэропорта Физули будет рассчитана на прием широкофюзеляжных воздушных судов.

Невероятно, но параллельно уже начались земляные работы на месте будущего международного аэропорта в Зангилане, идет подготовка к сооружению воздушной гавани в Лачине. В настоящее время для обеспечения полетов в Физулинский, Зангиланский и Лачинский аэропорты в соответствии с международными стандартами продолжается работа по применению новых международных воздушных коридоров.

Принимая участие в закладке фундамента зангиланского аэропорта в апреле этого года, Президент Ильхам Алиев заявил: "Аэропорт, фундамент которого я сегодня заложил, свидетельствует о силе нашего государства". Добавим, что уровень развития авиации в целом является одним из серьезных показателей уровня развития и мощи страны. И в Азербайджане эти показатели очень высоки.

В конце ноября 2020 года, через две недели после завершения победоносной для Азербайджана 44-дневной войны международная организация гражданской авиации (ICAO) подтвердила включение еще шести аэропортов нашей страны в каталог международных индексов местоположений. Этим решением, в международный реестр вошли аэропорты в Забрате, Евлахе и Нафталане, а также будущие аэропорты Агдама, Физули и аэропорт Ханкенди. Коды указанных аэропортов были добавлены в обновленное издание ICAO Документа 7910/178 уже в декабре.

В настоящее время в Азербайджане функционируют шесть аэропортов, имеющих международный статус. Помимо Международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку, созданы все условия для авиаперевозчиков в аэропортах Нахчывана, Гянджи, Габалы, Лянкярани и Загаталы. Все международные аэропорты республики имеют категории ICAO вплоть до третьей, оснащены современным оборудованием, здесь созданы необходимые условия для наземного обслуживания, службы авиационной безопасности, пограничного и таможенного контроля.

Президент Ильхам Алиев уделяет повышенное внимание развитию гражданской авиации в стране с первых же дней своего президентства. Под его руководством уже в 2003 году была принята "Вторая программа развития Гражданской Авиации Азербайджанской Республики на 2004-2010 годы". В новой программе были предусмотрены закупка современных грузовых и пассажирских самолетов, реконструкция аэропортов в Гяндже и Лянкяране, строительство пятизвездочного отеля и новых ангаров в аэропорту Гейдар Алиев, ряд региональных проектов. По тем успехам, которые были достигнуты за эти годы, можно говорить о том, что программа была выполнена полностью, как и все последующие директивы руководства страны в данной области.

А успехи реально внушительные. В 2004 году был введен в строй отвечающий международным стандартам Нахчыванский международный аэропорт. В рамках Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2006-2008 годах один за другим были сданы в эксплуатацию аэропорты в Гяндже, Загатале и Лянкяране. В дальнейшем аэропорты были построены в Габале и Евлахе. С целью доведения пассажирских и грузовых перевозок до современного уровня был обновлен самолетный и вертолетный парк. Самолетный парк национального авиаперевозчика AZAL пополнился новыми современными лайнерами.

Международный аэропорт Гейдар Алиев - крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового терминала. Высокий уровень обслуживания и безопасности главного аэропорта страны неоднократно отмечались международными организациями. Бакинский аэропорт дважды удостоен максимальной оценки "5 Звезд" по версии Skytrax World Airport Awards, а также находится в верхушке списка самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов стран СНГ. До начала пандемии азербайджанские аэропорты вышли в лидеры региона по пассажиропотоку.

Теперь, с освобождением территорий число воздушных гаваней в Азербайджане возрастет. Может быть, кто-то сегодня сомневается в необходимости аэропортов в Физули, Зангилане или Агдаме. Тут хотелось бы напомнить слова главы государства, сказанные на открытии нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта Гейдар Алиев. "Хорошо помню, когда мы начинали строительство региональных аэропортов, высказывались различные мнения: может, в этом нет необходимости, кто будет пользоваться этими аэропортами, не будут организовываться полеты. Но посмотрите, сколько пассажиров пользуется сегодня нашими региональными аэропортами, сколько граждан Азербайджана может сейчас спокойно летать из зон своего проживания в другие страны. Сегодня организуются полеты из Гянджинского, Нахчыванского, Лянкяранского, Габалинского аэропортов в зарубежные страны", - сказал тогда глава государства.

Он также подчеркивал, что развитие воздушного транспорта является одним из приоритетных вопросов в Азербайджане, которому государство оказывает всяческую поддержку. Президент Ильхам Алиев, выступая на той церемонии, подчеркнул, что в последние годы в развитие воздушного транспорта вложены крупные государственные инвестиции, чему способствует рост государственного бюджета. Глава государства особо отметил тот факт, что все средства, вложенные в инфраструктуру воздушного транспорта в последние годы, стали возможны за счет государственных инвестиций.

Развитие гражданской авиации в Азербайджане продолжается. Пандемия несколько затормозила этот процесс, но сегодня авиаперевозки из азербайджанских аэропортов постепенно возвращаются к прежнему уровню. Но тут речь идет о пассажироперевозках, а грузоперевозки, несмотря на пандемийные ограничения, не останавливались ни на день.

Так что Азербайджан играл и впредь будет играть роль авиационного транспортно-логистического центра в региональном и даже мировом масштабе.

Что же касается аэропортов на освобожденных территориях, то им предстоит стать важными звеньями транспортной цепи, которую Азербайджан сооружает после Победы. Уровень развития возрождаемого региона, который обещают задуманные под руководством Президента Ильхама Алиева проекты, превратят регион в туристическую Мекку. А по быстроте и удобству воздушному транспорту замены еще не придумали.

Так что Азербайджан еще не раз удивит.

Лейла Таривердиева