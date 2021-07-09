https://news.day.az/politics/1360046.html Между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси ратифицировано Соглашение о взаимной передаче конфиденциальной информации
Между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси ратифицировано Соглашение о взаимной передаче конфиденциальной информации
Сегодня на заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект закона "Об утверждении Соглашения между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Беларусь о взаимной передаче конфиденциальной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества".
Как сообщает Day.Az, после обсуждений законопроект был принят в первом чтении.
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