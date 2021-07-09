Между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси ратифицировано Соглашение о взаимной передаче конфиденциальной информации

Сегодня на заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект закона "Об утверждении Соглашения между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Беларусь о взаимной передаче конфиденциальной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества".

Как сообщает Day.Az, после обсуждений законопроект был принят в первом чтении.