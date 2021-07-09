Россия готова вносить вклад в налаживание мирной жизни в Карабахе, укрепление доверия между Ереваном и Баку, а также устранение взаимных раздражителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Обстановка в зоне ответственности российского миротворческого контингента остается относительно стабильной. Отдельные инциденты оперативно решаются во взаимодействии с азербайджанскими и армянскими коллегами. Провокационных действий в отношении российских миротворцев не фиксируется", - сказала она.

Как отметила Захарова, ситуация в отдельных районах на армяно-азербайджанской границе является следствием отсутствия там международно-правового оформления границы.

"Общий фон, безусловно, усугубляет дефицит взаимного доверия сторон. В качестве устойчивого и долгосрочного решения данной проблемы мы видим скорейший запуск работы по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией с ее последующей демаркацией. Мы готовы оказывать необходимое консультативное содействие, и в настоящее время продолжаются контакты по линии внешнеполитических и оборонных ведомств, а также пограничных служб, в частности, в целях деэскалации напряженности", - отметила она.