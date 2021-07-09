https://news.day.az/politics/1360066.html Завершилась внеочередная сессия парламента Азербайджана
Завершилась внеочередная сессия парламента Азербайджана
Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, ее последнее заседание прошло девятого июля под председательством первого вице-спикера Али Гусейнли. На заседании были обсуждены 13 вопросов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре