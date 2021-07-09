МИД России об инцидентах на азербайджано-армянской границе

"Обстановка в зоне ответственности российского миротворческого контингента остается относительно стабильной. Отдельные инциденты оперативно решаются во взаимодействии с азербайджанскими и армянскими коллегами. Провокационных действий в отношении российских миротворцев не фиксируется".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Что касается границы, ситуация в отдельных районах армяно-азербайджанской, хотела бы подчеркнуть, что мы исходим из того, что она напрямую не связана с нагорно-карабахским урегулированием и является следствием отсутствия международного правового оформления границы. Мы неоднократно говорили, что долгосрочное и устойчивое решение вопроса мы видим в скорейшем начале процесса делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Мы готовы оказать в этом консультативную помощь. В настоящее время с целью деэскалации продолжаются контакты по линии министерств иностранных дел и обороны и пограничных служб", - отметила она.