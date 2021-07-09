https://news.day.az/politics/1360201.html Иностранные дипломаты посетили мечеть Саатлы в Шуше - ФОТО
Иностранные дипломаты посетили мечеть Саатлы в Шуше - ФОТО
Сегодня в рамках визита в Шушу представители дипломатического корпуса в Азербайджане посетили мечеть Саатлы.
Как сообщает Day.Az, дипломаты ознакомились с разрушениями, которые учинили армяне в мечети во время оккупации, им была предоставлена информация об историко-религиозном памятнике.
Затем гости попробовали хлеб "Гала".
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