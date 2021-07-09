Иностранные дипломаты посетили мечеть Саатлы в Шуше

Сегодня в рамках визита в Шушу представители дипломатического корпуса в Азербайджане посетили мечеть Саатлы.

Как сообщает Day.Az, дипломаты ознакомились с разрушениями, которые учинили армяне в мечети во время оккупации, им была предоставлена информация об историко-религиозном памятнике.

Затем гости попробовали хлеб "Гала".