https://news.day.az/politics/1360222.html Дипломаты некоторых мусульманских стран совершили намаз в мечети Юхары Говхар Ага - ФОТО
Дипломаты некоторых мусульманских стран совершили намаз в мечети Юхары Говхар Ага - ФОТО
Сегодня в рамках поездки в Шушу представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса побывали в мечети Юхары Говхар Ага.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в мечети совершили намаз дипломаты из Турции, Пакистана, Катара, Ливии и других стран.
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