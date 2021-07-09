Дипломаты некоторых мусульманских стран совершили намаз в мечети Юхары Говхар Ага

Сегодня в рамках поездки в Шушу представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса побывали в мечети Юхары Говхар Ага.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в мечети совершили намаз дипломаты из Турции, Пакистана, Катара, Ливии и других стран.