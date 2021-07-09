https://news.day.az/politics/1360235.html Иностранные дипломаты осмотрели остатки дворца Панахали хана в Шуше - ФОТО
Иностранные дипломаты осмотрели остатки дворца Панахали хана в Шуше - ФОТО
Сегодня в рамках визита в Шушу представители дипломатического корпуса Азербайджана посетили территорию с останками дворца Панахали хана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, дипломаты были проинформированы об основателе города Шуша Панахали хане, истории его дворца, а также о том, что во время оккупации дворец подвергся армянскому вандализму.
Гости осмотрели остатки дворца, увидели последствия армянского зверства.
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