Иностранные дипломаты осмотрели остатки дворца Панахали хана в Шуше

Сегодня в рамках визита в Шушу представители дипломатического корпуса Азербайджана посетили территорию с останками дворца Панахали хана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, дипломаты были проинформированы об основателе города Шуша Панахали хане, истории его дворца, а также о том, что во время оккупации дворец подвергся армянскому вандализму.

Гости осмотрели остатки дворца, увидели последствия армянского зверства.