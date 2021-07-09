Минобороны Азербайджана подготовило отчет о проделанной работе в сфере СМИ

Министерство обороны Азербайджана представило отчет, отражающий статистику информационных сводок, размещенных на официальном сайте оборонного ведомства и аккаунтах в социальных сетях, а также сведения о проделанной работе в период с первого января по 30 июня.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Минобороны, в целях более широкого охвата читательской аудитории, доступности и оперативного распространения информации официальный сайт Министерства обороны www.mod.gov.az функционирует на трех языках - азербайджанском, английском и русском. За отчетный период министерством в целом было подготовлено 723 информационных сообщения (565 из них были переведены на русский, а 550 - на английский язык) с последующим размещением на официальном интернет-сайте Министерства обороны, а также аккаунтах ведомства в социальных сетях Facebook, Twitter, Telegram, Instagram и на канале Youtube.

К видеофайлам, размещенным на Youtube-канале Министерства обороны, были подготовлены 372 субтитра на русском языке и 369 - на английском языке.

На официальном сайте было размещено 3 418 фото- и 429 видеоматериалов по военно-патриотическим и иным мероприятиям. Были предоставлены ответы на 60 запросов СМИ, 15 из которых были переведены на русский, семь - на английский язык. Для проведения съемок в воинских частях представителям телеканалов было выдано 95 разрешений. С целью освещения мероприятий, организованных Министерством обороны, обеспечено участие представителей информационных агентств в 27 мероприятиях.

С целью информирования широкой общественности и совершенствования работы с прессой за отчетный период было проведено 14 медиа-туров.

Инженерными войсками была продемонстрирована практическая работа по очистке освобожденных от оккупации территорий Физулинского и Джебраильского районов от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Журналисты также смогли понаблюдать в полевых условиях за применением принятой на вооружение Азербайджанской армии современной инженерной техники.

В рамках медиа-туров журналисты ознакомились с бытовыми условиями, созданными в новых модульных воинских частях на территории Агдамского района. Кроме того, представители СМИ приняли участие в открытии совместного Турецко-российского мониторингового центра.

Было обеспечено освещение в СМИ процесса подготовки в учебных заведениях специального назначения, курсах военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы и церемонии очередного выпуска в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского.

Были созданы надлежащие условия для участия журналистов с целью оперативного распространения в прессе информации о ходе тактических учений в Военно-морских силах.

В ходе мониторинга местных и зарубежных СМИ, а также социальных сетей Facebook, Twitter, Telegram, Instagram и каналов YouTube за отчетный период было проанализировано 8 089 сведений, в том числе 3 533 - по азербайджанским сайтам, 2 663 - по армянским сайтам, 255 - по российским сайтам, 33 - по Интернет-сайтам иных стран, в том числе 1 605 информационных сведений из социальных сетей.

В ходе мониторинга зарубежной прессы с английского языка были переведены 11 статей и подготовлены для публикации в местных СМИ, четыре из них были опубликованы. Кроме того, три интервью с иностранными экспертами были переведены на русский язык и опубликованы в местных СМИ.

В соответствии с Законом Азербайджанской Республики "Об обращении граждан" и требованиями Указа Президента Азербайджанской Республики № 950 от 23 июня 2016 года на адреса электронной почты Министерства обороны (pressmd@mod.gov.az и apellyasiya@mod.gov.az) поступило 2986 обращений, которые были направлены по соответствующим направлениям и на которые были даны ответы.

За отчетный период на странице министерства в Facebook было размещено 1 087, на странице в Instagram - 1 087, на странице Telegram - 1 082 информационной сводки, а на странице в Twitter - 1 087 твитов.

За шесть месяцев текущего года на Youtube канале Министерства обороны было опубликовано 410 видео.