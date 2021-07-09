Азербайджанская и французская молодежь обратилась в Национальную ассамблею Франции

Действующий во Франции Центр каспийских исследований обратился к депутатам и сенаторам Национального собрания Франции, ведущим СМИ и известным журналистам этой страны в связи с недопустимыми действиями Армении на Южном Кавказе.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, было обращено внимание на различные преступления, совершенные Арменией против Азербайджана в период 30-летней оккупации. Среди этих преступлений были указаны акты вандализма против богатого исторического и культурного наследия Азербайджана, установка мин в Карабахском регионе нашей страны до и после трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года, в результате чего выросло число жертв, сильное и постоянное загрязнение реки Охчучай, которая протекает по территории нашей страны и впадает в реку Араз. Было отмечено, что загрязнение воды этих рек представляет серьезную угрозу для флоры, фауны и здоровья людей.

Выразив серьезную обеспокоенность в связи с этим, авторы обращения призвали общественность Франции оказать воздействие на Армению, чтобы заставить ее соблюдать обязательства по безопасности и охране окружающей среды на Южном Кавказе.

Отметим, что в Центре каспийских исследований представлены азербайджанская и французская молодежь.