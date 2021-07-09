По случаю 9 июля - профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы - руководящий состав МИД Азербайджана посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает в пятницу Day.Az, руководство МИД почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложило венок к его могиле.

На Аллее шехидов были возложены цветы к могилам героических сынов Отечества, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и венок к мемориалу "Вечный огонь".