https://news.day.az/politics/1360249.html Руководящий состав МИД Азербайджана посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов - ФОТО
Руководящий состав МИД Азербайджана посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов - ФОТО
По случаю 9 июля - профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы - руководящий состав МИД Азербайджана посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.
Как сообщает в пятницу Day.Az, руководство МИД почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложило венок к его могиле.
На Аллее шехидов были возложены цветы к могилам героических сынов Отечества, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и венок к мемориалу "Вечный огонь".
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