https://news.day.az/politics/1360251.html Иностранные дипломаты попробовали хлеб «Гала» в Шуше – ФОТО
Иностранные дипломаты попробовали хлеб «Гала» в Шуше – ФОТО
Сегодня в рамках поездки в Шушу представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса попробовали выпеченный здесь хлеб "Гала".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, дипломаты побывали в цехе по выпечке хлеба, попробовали хлеб "Гала".
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