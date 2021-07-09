Иностранные дипломаты попробовали хлеб «Гала» в Шуше

Сегодня в рамках поездки в Шушу представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса попробовали выпеченный здесь хлеб "Гала".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, дипломаты побывали в цехе по выпечке хлеба, попробовали хлеб "Гала".