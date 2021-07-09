Азербайджанцы Австралии призвали «Партию зеленых» и компанию Croniment не оставаться равнодушными к загрязнению реки Охчучай

Австралийско-азербайджанская ассоциация (AAA) обратилась в Австралийскую партию зеленых и офис Cronimet Holding в Брисбене в связи с экологической катастрофой на реке Охчучай.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, в направленном лидеру Партии зеленых Адаму Бандте и представителю Cronimet Крису Таггарту обращении за подписью председателя ассоциации Микаила Ойты подчеркивается, что река Охчучай протекает через освобожденный Зангиланский район Азербайджана и впадает в реку Араз, которая играет решающую роль в орошении пахотных земель страны. Обращено внимание на тот факт, что производственные отходы медно-молибденового завода в Армении, контрольный пакет акций которого принадлежит немецкой компании Cronimet, сбрасываются в реку Охчучай без очистки, тем самым предприятие грубо нарушает требования экологических стандартов. Подчеркнуто, что данное экологическое преступление признают и госагентства Армении.

Наши соотечественники в Австралии призвали Партию зеленых и Cronimet Holding не оставаться равнодушными к экологическим преступлениям и принять решительные меры по предотвращению экологического террора в отношении реки Охчучай и защите окружающей среды.