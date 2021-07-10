Констатация очевидного от ЕС: ключи от Южного Кавказа у Азербайджана

Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели, посетив Азербайджан, по большому счету не сказал ничего нового. О том, что Азербайджан является ведущим государством Южного Кавказа по всем параметрам было известно и без его признаний. Об этом красноречиво говорят цифры и факты. В частности, порядка 70% ВВП всего Южного Кавказа приходится на нашу страну.

Что еще более важно, без согласия официального Баку невозможно реализовать не один важный экономический, транспортный проект в регионе. Проще говоря, ключи от Южного Кавказа находятся в Баку.

И Оливер Вархели лишь подтвердил это. Он справедливо констатировал, что Азербайджан - самая процветающая страна, успешно борющаяся с пандемией.

Это так. Достаточно посмотреть на цифры. Безусловно, пандемия оказала влияние на всю мировую экономику. Не обошло ее влияние и экономику нашей страны и весь вопрос стоит в минимизации негатива. А в этом плане Азербайджан снова показал себя с самой лучшей стороны. Достаточно вспомнить хотя бы о том, что в столь сложный период, когда иные государства наращивают внешние долги, наша страна пошла по пути их сокращения.

На 1 марта 2021 года стратегические резервы Азербайджана превышают $51 млрд, что эквивалентно 120% ВВП страны за 2020 год. Кроме того, стратегические резервы Азербайджана в настоящее время в 5,8 раз превышают размер внешнего долга страны. Такими показателями не может похвастаться не одна страна не только региона, но и на всем пространстве бывшего СССР. И они, эти впечатляющие показатели Азербайджана, хорошо известны в ЕС.

Там понимают и признают приоритетность развития именно с нашей страной, как с самым экономически и политически стабильным государством региона. Да, политическая стабильность - также важнейшая особенность Азербайджана, выгодно отличающая его от той же Армении, которую штормит уже не первый год. Конца и края внутриполитическим разборкам в Армении, даже после окончания внеочередных парламентских выборов, не видно.

При этом экономическая и инвестиционная привлекательность Армении остается очень сомнительной. Страна, которая не в состоянии обеспечивать охрану своих границ собственными силами, вряд ли может претендовать на статус интересующего мир государства.

Ситуация для Армении может измениться только в случае кардинального изменения ее политики. Официальный Ереван должен начать процесс взаимного признания границ с Азербайджаном, что обеспечит присоединение Армении к региональным проектам и послужит началом ее экономического и инвестиционного оживления.

Неспроста же комиссар ЕС говорил о "постконфликтной" фазе, направленной на полное признание последствий войны, и о декларации готовности ЕС работать над устранением последствий войны и установлением прочного мира. в регионе Это был четкий "меседж" о том, что ЕС признали итоги 44-дневной войны, а также будут против любых попыток их пересмотра.

В целом же было признано, что на Южном Кавказе ничего нельзя сделать без согласия, решающего голоса Азербайджана, который десятилетиями шел к признанию своей главенствующей роли в регионе. Это был долгий путь, на котором нам чинились огромные препятствия, в первую очередь мировым армянством и его приспешниками, в том числе и в странах ЕС. При этом, данный путь был успешно преодолен без внутриполитических потрясений.

Азербайджан, в отличие от некоторых иных государств, избежал "революций". У них были разные названия, но нигде они в итоге не привели к установлению стабильности, экономического развития, процветанию. Яркий пример - та же Армения. Сколько было красивых слов и лозунгов об "исторической значимости" банальной смены власти посредством улицы! Сколько было надежд, связанных с Пашиняном. Сколько было заявлений и клятв о "переориентации" Армении на сотрудничество с ЕС и НАТО.

Сейчас об этом смешно даже вспоминать. В том числе и армянским СМИ, которые констатируют, что Никол Пашинян и вся нынешняя власть усугубили зависимость Армении от России, став более про-российскими, чем даже власть Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. А ведь это еще нужно было умудриться такое выкинуть!

При этом он констатировал большое значение Азербайджана в качестве государства, имеющего особый вес в развитии отношений между Каспийским и Черным морями. Оливер Вархели вовсе неспроста заявил, что Бакинский порт находится в центре внимания Европейского союза с точки зрения обеспечения устойчивого транспортного сообщения. Он сказал, что ЕС готов инвестировать в различные проекты в порту.

И это логично и ожидаемо так как Бакинский порт играет активную роль в развитии и продвижении "Среднего коридора" - важного транспортного коридора между Европой и Азией. Кроме того, была дана высокая оценка всей транспортной и транзитной инфраструктуре Азербайджана, особый упор был сделан на важность нашей страны в диверсификации и оптимизации торговых маршрутов.

Да, это тоже правда, о которой в нашей стране давно говорят, подчеркивая первостепенную значимость Азербайджана в регионе и за его пределами. Правдой является и то, что Азербайджан зачастую выступал не только инициатором многих проектов, но и реализовывал их за свой счет, не благодаря, а вопреки позиции ряда ведущих мировых держав. Но тем важнее и почетнее результат, которого добилась наша страна, Результат, который открыто и громогласно признан и в ЕС.

Акпер Гасанов