https://news.day.az/politics/1360287.html Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанских дипломатов
Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанских дипломатов
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанских дипломатов.
Об этом министр написал на своей странице в Твиттер.
"Поздравляю всех азербайджанских дипломатов, в том числе моего дорогого брата - министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова, с Днем дипломатов. Да здравствует турецко-азербайджанская дружба!" - отметил Чавушоглу.
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