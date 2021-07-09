Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанских дипломатов.

Об этом министр написал на своей странице в Твиттер.

"Поздравляю всех азербайджанских дипломатов, в том числе моего дорогого брата - министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова, с Днем дипломатов. Да здравствует турецко-азербайджанская дружба!" - отметил Чавушоглу.