Одним из ключевых направлений внешней политики Азербайджана является взаимодействие с Европейским союзом (ЕС) - важным игроком в системе международных отношений. В настоящее время Азербайджан является одним из активных участников программы ЕС "Восточное партнерство". В то же время Европейский союз - один из крупнейших торговых партнеров нашей страны. В последние годы Азербайджан и ЕС проявляют заинтересованность к развитию отношений на всех уровнях.

Еврокомиссар: Азербайджан успешно борется с пандемией

Визит еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели в Баку на этой неделе и мнения, высказанные в ходе переговоров, подчеркнули взаимную и стратегическую важность этих отношений.

Вархели также написал статью по итогам своего визита в Азербайджан. В этом материале, опубликованном на сайте Еврокомиссии, затрагивается ряд важных вопросов, в частности, подчеркивается решимость Европейского союза развивать сотрудничество с Азербайджаном, а также высоко оцениваются роль и значение нашей страны для ЕС.

В статье говорится, что Азербайджан является самой процветающей страной региона, успешно борется с пандемией, которая не оказала серьезного негативного воздействия на азербайджанскую экономику. Кроме того, было отмечено большое значение Азербайджана в развитии отношений между прикаспийскими и черноморскими странами.

Азербайджан - сильный партнер ЕС

Оливер Вархели, подчеркнув экономическую мощь и финансовые возможности Азербайджана, оценил развитие отношений с нашей страной не с точки зрения финансовой помощи ЕС, а в плане укрепления сотрудничества. Поэтому Евросоюз демонстрирует в отношении Азербайджана совершенно иной подход. Еврокомиссар также дал высокую оценку транспортной и транзитной инфраструктуре Азербайджана, подчеркнув важную роль нашей страны в диверсификации и оптимизации торговых маршрутов.

В целом заявления еврокомиссара о постконфликтном этапе, когда все стороны уже приняли итоги войны, а также о готовности ЕС работать в направлении ликвидации последствий войны и достижения долгосрочного мира в регионе имеют для Азербайджана большое значение.

Таким образом, из визита еврокомиссара можно сделать главный вывод: Азербайджан является сильным партнером ЕС. С другой стороны, заслуживает особого внимания тот факт, что вопросы реабилитации и регионального развития в постпандемический период были обсуждены с Азербайджаном как с ведущей страной региона.

Следует отметить, что двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном основаны на соглашении о партнерстве и сотрудничестве, подписанном в Люксембурге 22 апреля 1996 года и вступившем в силу 1 июля 1999 года. Документ формирует правовую основу отношений с ЕС, определяя формат сотрудничества во всех сферах, кроме военной. Поскольку срок реализации соглашения о партнерстве и сотрудничестве, подписанного сроком на 10 лет, истек в 2009 году, оно ежегодно автоматически продлевается на год до подписания нового документа.

Энергетическое сотрудничество Азербайджана и ЕС: в европейские страны будет поставлено 10 миллиардов кубометров газа

Подписанный в 2006 году меморандум о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству заложил основу двустороннего сотрудничества с ЕС в этой области. Документ определяет четыре направления взаимодействия: адаптация законодательства, укрепление систем поставок и транзита, энергоэффективность, техническое сотрудничество и обмен опытом.

Энергетическое сотрудничество Азербайджана и ЕС не ограничивается меморандумом о взаимопонимании. В январе 2011 года бывший президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Баку Совместную декларацию о "Южном газовом коридоре". "Южный газовый коридор" - это стратегическая инициатива, которая может вывести газовые ресурсы Каспия, Центральной Азии и Ближнего Востока на европейский рынок и сыграть роль в усилении энергетической безопасности ЕС.

В результате азербайджанский газ транспортируется в Болгарию, Грецию и Италию через Грузию и Турцию. Со второй фазы месторождения "Шах Дениз" на первом этапе в Турцию будет поставляться шесть миллиардов кубометров газа, а в европейские страны - 10 миллиардов кубометров.

Эльгюн Мансимов

Trend.Az