Деятельность азербайджанского спецназа - самая выдающаяся страница истории Второй Карабахской войны

Деятельность азербайджанских Сил специального назначения - самая закрытая, и самая выдающаяся страница истории Второй Карабахской войны.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Телеграм написал известный российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, с профессиональной точки зрения азербайджанский спецназ, безусловно, заслуживает высоких оценок.

"Генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев вывел ССН Азербайджана на мировой уровень, что подтверждено боевыми операциями, которые сегодня изучаются и анализируются за рубежом и наверняка войдут в историю военного искусства.

Освобождение Шуши - это вообще "классика жанра", особенно учитывая личный фактор принимавшего участие в этой операции полковника Техрана Мансимова", - написал Коротченко.