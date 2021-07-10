https://news.day.az/politics/1360374.html ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджана - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджана - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
9 июля в 21:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций расположенных в Чамбаракском районе Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении села Заманлы Гядабейского района.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
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