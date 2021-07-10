ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджана

9 июля в 21:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций расположенных в Чамбаракском районе Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении села Заманлы Гядабейского района.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.