https://news.day.az/politics/1360403.html МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении в Таджикистане
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении в Таджикистане
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью 5 человек в результате землетрясения в Таджикистане.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД в Twitter.
"Нас опечалила весть о гибели 5 человек при землетрясении в Таджикистане. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.
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