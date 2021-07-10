МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении в Таджикистане

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью 5 человек в результате землетрясения в Таджикистане.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД в Twitter.

"Нас опечалила весть о гибели 5 человек при землетрясении в Таджикистане. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.