Завершилась поездка представителей дипкорпуса и международных организаций в Азербайджане в Шушу

10 июля завершилась поездка представителей дипломатического корпуса и международных организаций в нашей стране в Шушу, организованная по поручению Президента Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, последней остановкой участников поездки в Шуше стала Джыдырдюзю. Они наблюдали прекрасную панораму, открывающуюся с Джыдырдюзю. Здесь для гостей был организован чайный стол.

В поездке участвуют послы Турции, Пакистана, Италии, Австрии, Швеции, Польши, Израиля, Китая, Японии, Малайзии, Южной Кореи, Беларуси, Украины, Бразилии, Мексики, Саудовской Аравии, Катара, Алжира и других стран, а также представители Верховного комиссариата ООН по делам беженцев и Всемирной организации здравоохранения.

Отметим, что 9 июля в ходе поездки дипломаты и представители международных организаций ознакомились с ходом строительства Физулинского международного аэропорта и подстанцией "Физули".

Затем гости отправились в Шушу, побывали в мечетях Саатлы, Ашагы Говхерага и Юхары Говхерага, на месте подписания исторической Шушинской декларации и старинный квартал Мердинли, на центральной площади города посетили расстрелянные памятники известных личностей азербайджанской культуры Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, местоность, где находятся остатки дворца Панахали хана, комплекс-имение Мехмандаровых, церковь Газанчи.

Участники поездки воочию увидели разрушения, акты вандализма, совершенные армянами на освобожденных от оккупации территориях, были подробно проинформированы о проводимых азербайджанским государством созидательных и строительно-восстановительных работах.