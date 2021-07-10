Израиль всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана

Государство Израиль всегда поддерживало территориальную целостность Азербайджана. Мы очень рады, что Азербайджан уже восстановил территориальную целостность своими силами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал находящийся в Шуше посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

Посол подчеркнул, что для него большая честь находиться в Шуше. "Когда я приехал в Азербайджан в конце 2019 года, то не думал, что смогу оказаться в Шуше так скоро. Сегодня мы здесь. Я очень рад быть в Шуше, побывать в этом историческом городе", - сказал дипломат.