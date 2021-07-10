Шуша напоминает мне красивые места в Пакистане. Здесь прекрасный климат, великолепна Шушинская крепость. Верю, что эти постройки скоро отреставрируют, и Шушу начнут посещать туристы из различных стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи во время поездки представителей дипломатического корпуса в Шушу 9 июля.

Посол отметил, что ему очень повезло побывать в Шуше: "Приехав в Азербайджан, я увидел, что этот город очень ценен для вас. Передаю приветствия и поздравления всем моим азербайджанским друзьям, народу Азербайджана. Природа, красота этого города восхитительны".