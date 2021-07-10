Благодаря созидательной работе азербайджанского государства в Карабахе началась новая жизнь

Шуша - колыбель азербайджанской культуры. В этом городе все красиво. Природа, рельеф, древние архитектурные памятники Шуши завораживают людей.

Благодаря созидательной работе правительства Азербайджана в Карабахе началась новая жизнь. Это возрождение больше ощущается в Шуше.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Солиев.

Выразив признательность правительству Азербайджана за организацию поездки, посол пожелал нашей стране мира и спокойствия. Сообщив, что впервые находится в Шуше и очарован неповторимым обликом города, Рустам Солиев довел до внимания, что Таджикистан заинтересован в участии в проводимых в Карабахе восстановительных и созидательных работах.