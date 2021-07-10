Нас очень обрадовали темпы строительно-созидательных работ, проводимых в Карабахе

Я очень рад находиться в Шуше, культурной столице Азербайджана. Нас очень обрадовали темпы строительно-созидательных работ, свидетелями которых мы стали по дороге в Шушу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Катара в Азербайджане Фейсал бин Абдуллах Хамад Абдуллах Аль Хинзаб.

Посол выразил уверенность в том, что Карабах вскоре станет раем благодаря стремительным строительно-созидательным работам, проводимым азербайджанским государством.