https://news.day.az/politics/1360433.html Нас очень обрадовали темпы строительно-созидательных работ, проводимых в Карабахе - посол Катара
Нас очень обрадовали темпы строительно-созидательных работ, проводимых в Карабахе - посол Катара
Я очень рад находиться в Шуше, культурной столице Азербайджана. Нас очень обрадовали темпы строительно-созидательных работ, свидетелями которых мы стали по дороге в Шушу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Катара в Азербайджане Фейсал бин Абдуллах Хамад Абдуллах Аль Хинзаб.
Посол выразил уверенность в том, что Карабах вскоре станет раем благодаря стремительным строительно-созидательным работам, проводимым азербайджанским государством.
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