Между Азербайджаном и Китаем имеются дружеские отношения. Китайские компании активно участвуют в восстановительных и созидательных работах в Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ,об этом сказала чрезвычайный и полномочный посол Китая в Азербайджане Го Мин.

Подчеркнув, что Азербайджан - очень красивая страна, посол сказала, что очень рада находиться в Карабахе, Шуше. "Я просто поражена. За короткое время проделана такая гигантская работа. У меня очень богатые впечатления", - сказала Го Мин.