Реконструкция мечетей, церквей на освобожденных от оккупации территориях – самый наглядный пример мультикультурализма в Азербайджане

На освобожденных территориях Азербайджана ведутся восстановительно-созидательные работы. Жизнь здесь скоро вернется в свое русло. Желаю азербайджанскому народу жить в Карабахе в безопасных условиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал посол Королевства Марокко в нашей стране Адиль Эмбарш.

Отметив, что он стал свидетелем стремительной работы в строящемся в Физули международном аэропорту, посол высоко оценил ввод в эксплуатацию подстанции "Физули". Он сказал, что электроснабжение является важным фактором для предстоящих инфраструктурных проектов.

Подчеркнув необходимость мира для прогресса в регионе, дипломат выразил удовлетворение тем, что Азербайджан уже восстановил свою территориальную целостность.

"Мы увидели масштабы разрушений на освобожденных территориях. Работы по восстановлению этих территорий уже начались. Реставрируются мечети, церкви. Это также наиболее наглядный пример мультикультурализма в Азербайджане", - добавил посол.