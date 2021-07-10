Несмотря на разрушения, Шуша не потеряла своей красоты

Это моя первая поездка в Шушу. Ранее я посещал Джебраильский, Физулинский и Зангиланский районы. Я остался очень доволен поездкой. Мы ознакомились с историческими и религиозными архитектурными памятниками в Шуше. Прекрасно созерцать Джыдыр-дюзю. Хотя оккупация вызвала разрушения, эти территории не утратили своей красоты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал посол Исламской Республики Афганистан в Азербайджане Аманулла Джейхун.

Афганский дипломат выразил удовлетворение проведенными работами по восстановлению на освобожденных от оккупации территориях. Он сказал: "Работы, осуществляемые на этих территориях, скоро принесут свои плоды, и будут созданы необходимые условия для проживания людей на этих землях. Работа ведется очень стремительно. Об этом свидетельствует ввод в эксплуатацию подстанции "Физули" и строительство международного аэропорта в Физули. Желаю мира народу Азербайджана".