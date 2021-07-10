Главы религиозных конфессий Азербайджана посетили мечети Саатлы и Ашагы Говхар ага в Шуше

Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде и главы религиозных конфессий Азербайджана 10 июля осмотрели расстрелянные бюсты Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, посетили мечети Саатлы и Ашагы Говхар ага в Шуше.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сначала религиозные деятели были проинформированы о расстрелянных бюстах Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли.

Было отмечено, что во время оккупации армяне совершили вандализм в отношении бюстов, вывезли их в Армению и хотели переплавить.

Однако по инициативе великого лидера Гейдара Алиева эти бюсты были вывезены из Армении и доставлены в Азербайджан, где хранились во дворе Художественного музея в Баку. После освобождения Шуши от армянской оккупации бюсты были возвращены на прежние места по инициативе Президента Ильхама Алиева.

Религиозные деятели также были проинформированы о здании Исполнительной власти Шушинского района.

Затем лидеры религиозных конфессий посетили мечети Саатлы и Ашагы Говхар ага. Их проинформировали о разрушении религиозных объектов во время оккупации, а также о продолжающихся там реставрационных работах.

Мусульманские религиозные деятели совершили намаз в мечети Ашагы Говхар ага.