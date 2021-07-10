В Карабахе вновь найдены останки армянских солдат

В ходе поисковых работ в Карабахе найдены останки еще трех армянских военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал представитель МЧС Армении.

Их личность будет установлена в Армении после судебно-медицинской экспертизы. Отмечается, что с 13 ноября по сей день на территориях недавних боевых действий найдены тела и останки 1 604 армянских солдат.