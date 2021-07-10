https://news.day.az/politics/1360476.html В Карабахе вновь найдены останки армянских солдат
В Карабахе вновь найдены останки армянских солдат
В ходе поисковых работ в Карабахе найдены останки еще трех армянских военнослужащих.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал представитель МЧС Армении.
Их личность будет установлена в Армении после судебно-медицинской экспертизы. Отмечается, что с 13 ноября по сей день на территориях недавних боевых действий найдены тела и останки 1 604 армянских солдат.
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