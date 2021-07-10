Руководители религиозных конфессий осмотрели в Шуше территорию, где будет построена новая мечеть, и церковь Газанчи

10 июля руководители религиозных конфессий в Азербайджане во главе с председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде осмотрели в городе Шуша территорию, где будет построена новая мечеть, ознакомились с ремонтно-восстановительными работами в церкви Газанчи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, делегация, которая сначала побывала на территории, где будет построена новая мечеть, была проинформирована о предстоящей строительной работе.

Было сообщено, что фундамент мечети заложен 12 мая нынешнего года Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Эта мечеть будет религиозным храмом и образцом современной архитектуры. Внешняя сторона мечети будет украшена узорами, аналогичными тем, что использованы при оформлении минаретов древней Шушинской мечети.

Во время ознакомления с церковью Газанчи было сообщено, что этот религиозный храм восстановлен в рамках проводимых в Шуше строительных работ. Было отмечено, что церковь, расположенная на верхней части города, построена в 1868-1887 годах на месте древнего зороастрийского храма. Церковь имеет 4 полукруглых выхода. Армяне пытались сфальсифицировать историю и этой церкви, как и других памятников на наших оккупированных землях. В настоящее время церкви возвращается ее исторический облик.