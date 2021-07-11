Двойная мораль: почему мир не замечает политической вендетты в Армении

Это просто поразительно. В Армении вовсю идут полномасштабные политические репрессии, а в адрес действующей власти и лично исполняющего обязанности премьер-министра РА Никола Пашиняна нет ни слова критики со стороны международных правозащитных организаций. Молчит и Госдеп США, а также представители официальных ведомств всех стран, давно занимающихся поиском соломинки в азербайджанском глазу. Бревна в глазах Армении они "не заметили".

А тем временем, мэр города Каджарана Манвел Парамазян задержан, ему предъявлено обвинение.

Об этом сообщила в Facebook адвокат мэра Лусине Саакян. Формально Каджаранский мэр обвиняется в мошенничестве, даче взятки и препятствовании свободному волеизъявлению избирателя. Но совершенно очевидно, что в реальности правильнее вести речь о политическом давлении, если не сказать о вендетте.

Согласитесь, что странно видеть ситуацию, при которой всплывает дело о приобретении земельного участка в 2017 году, то есть четыре года назад, да еще и со стороны одного из приятелей Парамазяна и в дальнейшем его перепродажей по более высокой цене. То есть, все эти годы ник то и ничего не замечал и вдруг "прозрел"? Не смешите мои тапочки, говорят в подобных случаях.

Тем более, что днем ранее силовики провели обыски в доме Парамазяна в Каджаране. Мэра затем доставили в Ереван. Кроме того, правоохранительные органы ранее задержали, затем отпустили мэра Гориса Аруша Арушаняна, глава общины Караундж Лусине Аветян арестована. Все эти лица поддержали блок "Армения", возглавляемый Робертом Кочаряном.

То есть, преследуются те, кто находится в оппозиции к действующей власти. Кто такой Роберт Кочарян, мы не раз писали. Это военный преступник, руки которого по локоть в крови азербайджанского народа. Это циник, "родивший фразу о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев". Это вор, коррупционер, отвергнутый своим же народом. Но, признавая все это, мы указываем и на очевидный факт политических репрессий в Армении.

Ведь, правоохранительные органы Армении задержали и мэра Гориса Аруша Арушаняна. О своем возможном задержании Арушанян говорил еще днем в среду в беседе с журналистами. Армянские силовики ежедневно допрашивают десятки жителей Гориса, пытаясь выбить у них показания против мэра этого города. который на прошедших парламентских выборах баллотировался в депутаты по списку блока Кочаряна.

Список тех, кто после 20 июня подвергся политическим преследованиям, насчитывает десятки фамилий. К этой категории можно отнести практически всех руководителей Зангезура (Сюника), а также многих руководителей общин Араратского марза, которые выступили за отставку Пашиняна. Это мэр Арарата Айк Айкян и руководитель одноименной сельской общины Карен Казарян, Акоп Зейналян, Карен Карапетян, руководитель общины Лусарат Даниэл Акопян и руководитель общины Егегнаван Овсеп Казарян, руководитель общины Норакерт Гагик Арутюнян и руководитель общины Ванашен Арташ Григорян. Отставки Никола потребовали сельские старосты Урцадзора и Покр Веди, а также мэр города Веди Варужан Барсегян.

"Мы не имеем права пассивно следить за политической вендеттой, осуществляемой в отношении тех людей, которые сражались в самые решительные моменты", написала на своей странице в "Facebook" член группы "Альтернативные проекты", экс-депутат, член блока "Армения" Элинар Варданян. Она, в частности, отметила, что граждане Армении " должны очень хорошо понимать, что если не встанем рядом с теми, кто сегодня является объектом поствыборной вендетты, завтра останемся одни в борьбе с репрессивной машиной".

Таков, довольно беглый, но дающий представление о реалиях, ход событий в Армении. Там вовсю сводят счеты с оппонентами власти, то есть с оппозицией. Если бы сотая доля того, что происходит ныне в Армении, имело бы место в Азербайджане, то все международные правозащитные организации и руководители стран, открыто симпатизирующих Армении, обрушились бы на нашу страну с критикой. Но тут они молчат. Это и есть пример пресловутых "двойных стандартов" и даже двойной морали.И в нашей стране, видя все это, делают совершенно очевидные, однозначные выводы.

Акпер Гасанов