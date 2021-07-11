Религиозные деятели совершили намаз в мечети Юхары Говхерага в Шуше

Продолжается поездка руководителей религиозных конфессий Азербайджана в Шушу во главе с председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, участники поездки посетили мечеть Юхары Говхерага, где совершили утренний намаз, прочитали молитвы.

Отметим, что в поездке участвуют руководитель общины горских евреев в Азербайджане Милих Евдаев, руководитель общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский, ординарий Римско-католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете, глава Албано-удинской религиозной общины Роберт Мобили, представители Русской православной церкви и члены Совета газиев Управления мусульман Кавказа.