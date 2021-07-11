Визит украинского дипломата в Шушу вызвал агрессию у армян

Публикация, которой поделился в соцсетях посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский в связи с визитом в Шушу, вызвала агрессию у армян.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, украинский дипломат поделился публикацией в "Twitter" в связи с визитом в Шушу, состоявшимся 9-10 июля.

"Мечты сбылись! Я совершил визит в сердце Карабаха, в культурную столицу Азербайджана Шушу. Это стало для меня первым знакомством с великой историей и культурным наследием Азербайджана, а также с масштабными восстановительными работами, проводимыми на освобожденных землях", - отметил посол.

Эта публикация украинского дипломата вызвала агрессию среди армян. Они написали комментарии, в которых содержатся оскорбления в адрес посла.

Напомним, 9-10 июля представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса, члены представительств международных организаций в Азербайджане совершили визит в Физули и Шушу.