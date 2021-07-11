Азербайджан и Иран подпишут важное соглашение

В ближайшее время между Ираном и Азербайджаном будет подписано соглашение по мореходству.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор мореходной компании Khazar Давуд Тефти.

По его словам, данное соглашение будет касаться в основном транзита по коридору Восток-Запад.

Тефти добавил, что Иран активировал коридор Север-Юг вместе с Азербайджаном. Кроме того, Иран намерен сотрудничать с Азербайджаном по коридору Восток-Запад.

"Азербайджан и Иран расположены на коридорах Восток-Запад и Север-Юг, и этим путем товары из Европы будут доставляться в Персидский залив. Продукция, транспортируемая из Европы в Азию, будет доставлена в порты Ирана через порты Азербайджана. Далее они будут доставлены из иранских портов в восточные страны, включая Афганистан и Пакистан", - сказал он.

Мореходная компания Khazar через свое представительство в Южной Корее создала определенную инфраструктуру для транспортировки грузов напрямую из Южной Кореи в южные порты Ирана, а оттуда в Азербайджан по железной дороге или через северные порты, подчеркнул он.

По его словам, в транзитной сфере невозможно действовать самостоятельно. Каждый шаг, который может улучшить обслуживание клиентов, должен поддерживаться всеми органами. Например, если железная дорога более успешна в одной определенной области, все другие органы, включая судоходство, должны помочь железнодорожной сфере увеличить транзит.

Тефти отметил, что целью мореходной компании Khazar является максимальное использование потенциала портов.