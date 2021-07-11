Наше единство всегда будет вести нас к победе

Мы видели Шушу только во сне. Шуша всегда была в наших молитвах. Мы очень хотели посетить Шушу, совершить здесь намаз, помолиться. Азербайджанская армия за 44 дня освободила наши земли от оккупации. В основе этой победы стоит единство государства и народа. Мы отдали шехидов, чтобы одержать эту Победу. Да упокоит Аллах их души.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Отметив, что зажжение костра Президентом Азербайджана на Джыдыр-дюзю в праздник Новруз вернуло нам уверенность, председатель УМК сказал: "Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что последователи всех религий защищают свою родину - Азербайджан. Это единство всегда будет вести нас к победе".