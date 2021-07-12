https://news.day.az/politics/1360910.html Закир Гасанов посетил могилы Полада Гашимова и Ильгара Мирзоева - ФОТО
Закир Гасанов посетил могилы Полада Гашимова и Ильгара Мирзоева - ФОТО
12 июля руководящий состав Министерства обороны посетил Вторую Аллею шехидов по случаю годовщины Товузских боев.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, вначале минутой молчания была почтена память сынов Родины, павших шехидами за независимость и обеспечение территориальной целостности нашей страны и вознесены молитвы за упокой их душ.
Затем были возложены цветы к могилам шехидов, павших в июле 2020 года, предотвращая провокации вооруженных сил Армении на Товузском участке армяно-азербайджанской государственной границы, и всех покоящихся на Аллее шехидов.
Продолжается ряд мероприятий, посвященных годовщине Товузских боев.
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