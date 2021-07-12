Внешняя политика Азербайджана и впредь будет служить обеспечению мира и безопасности

Нынешнее мероприятие совпадает с датой, когда Армения прибегла к очередному провокационному акту на государственной границе Азербайджана в направлении Товузского района. Вооруженные силы Азербайджана дали достойный отпор всем военным провокациям врага, и Великая Победа, завоеванная нашей героической армией под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в результате 44-дневной Отечественной войны, была вписана золотыми буквами в историю нашей страны.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время выступления на церемонии открытия Недели дипломатии на тему "44-дневная Отечественная война и поствоенная внешняя политика Азербайджана".

Отметив, что конфликт уже остался в прошлом, помощник Президента подчеркнул, что основные задачи, стоящие перед Азербайджаном, - это разминирование, восстановление освобожденных территорий и обеспечение безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев на родные земли.

Хикмет Гаджиев отметил, что внешняя политика Азербайджана, в основе которой лежат национальные интересы, и впредь будет служить обеспечению международного права, мира и безопасности в регионе и во всем мире.